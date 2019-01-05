القاهرة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم, وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يزور مصر حاليًا.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم, أن اللقاء تناول الاستعدادات والترتيبات الجارية بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والسلطات المعنية في تونس في إطار الإعداد لانعقاد الدورة العادية الثلاثين لقمة جامعة الدول العربية بتونس في 31 مارس المقبل، إلى جانب استعراض نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من الأمانة العامة إلى تونس التي شملت الاطلاع على التجهيزات في مقر انعقاد القمة ومقار الإقامة والتشاور حول أبعاد الجوانب التنظيمية والموضوعية للقمة وفقاً لما هو متبع في إطار تواصل الأمانة مع الدول المستضيفة للقمم العربية.ونوه عفيفي، بأن اللقاء ناقش أيضًا تطورات الأوضاع في ليبيا والاتصالات الجارية لدعم جهود المبعوث الأممي، من خلال آلية دول الجوار والمجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا التي تضم في عضويتها الجامعة العربية، ومن أجل التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بما يكفل المضي قدماً في طريق تجاوز الأزمة الليبية.وبين أن اللقاء بحث الوضع في سوريا واليمن وتطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة والمقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت في العشرين من يناير الجاري.// انتهى //23:50ت م0119