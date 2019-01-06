مكة المكرمة 29 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 05 يناير 2019م واسإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، تبدء هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة غداً في إجراءات فصل الخدمات عن منطقة النكاسة العشوائي تمهيدا لإزالة العقارات والشروع في تطوير المنطقة ، كما أعُلن عنه سابقا ووفق الخطة الزمنية المعتمدة لتطوير الأحياء العشوائية (الكدوة والنكاسة) .ويبلغ عدد العقارات المستهدف إزالتها في المرحلة الأولى 102 عقار ضمن 12 مرحلة ، ويهدف المشروع إلى إنشاء العيد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية والحدائق.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي ، أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عبر وسائل الإعلام عن موعد فصل الخدمات بعد اعتماد المخطط الأولي للمشروع ، مضيفا أنه تم تخصيص عدد من المواقع في مكة المكرمة لاستقبال أوراق ملاك العقارات في جميع المراحل.// انتهى //00:13ت م0120