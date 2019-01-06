جدة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على الرعاية الكريمة والتشريف لفعاليات المعرض ، مؤكداً سموه أن المعرض حصد في نسخته الرابعة لهذا العام ٤٧٥ ألف زائر وزائرة وسط إقبال كبير وأفكار حديثة بما يتواكب مع تطلعات القيادة - أيدها الله - في نشر الثقافة والإبداع والتجديد.كما قدم سموه شكره لكل من وزارة الإعلام والمنظمين والجهات المشاركة على الجهود المقدمة طوال فترة المعرض وزوار المعرض والأهالي على ما أبدوه من تعاون لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ، متطلعاً سموه لأن تكون الدورة القادمة في صورة متميزة تعكس ما تحظى به البرامج الثقافية من عناية القيادة الرشيدة.يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة قد أختتم مساء اليوم فعالياته بعد أن حظي بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة حيث استقطب 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع .//انتهى//00:28ت م0121