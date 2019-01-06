الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، استضاف جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 , اليوم، رؤساء وفود المناطق المشاركة في الجنادرية 33 ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود الرومي، في تظاهرة رسمت روح الأسرة الواحدة بين مناطق المملكة، توشح خلالها الجناح باللون الأخضر .وتبادل رؤساء وفود المناطق عدد من الخبرات في ما بينهم من خلال مشاركة المناطق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، التي قدمت لتلافي الأخطاء والإستفادة من النجاحات التي حققتها أجنحة مناطق المملكة بشكل عام، وانعكس تنفيذها على العمل والجودة في تقديم الخدمات لزوار المهرجان ورسم الإيجابية على فرق العمل وانعكاسها على الزوار.وبين وكيل أمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التي قامت على دعوة رؤساء وفود مناطق المملكة في الليلة السعودية هي انعكاس ومرآة لنجاح جميع أجنحة المناطق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 وللإستفادة كذلك من الخبرات المقدمة في المهرجان من خلال تقديم الأعمال والبرامج التي تستهدف زوار المهرجان , مؤكداً أن توشح جناح القصيم باللون الأخضر يهدف إلى الوحدة والعمل بروح الأسرة الواحدة في مبادرة قدمها جناح منطقة القصيم التي تهتم بشكل كبير بتبادل الخبرات بين أبناء المناطق والاستفادة منها لتطبيقها خلال الأعوام القادمة , مشيراً إلى أن جناح منطقة القصيم قد استفاد من العديد من تجارب المناطق الأخرى التي تم تطبيقها هذا العام في جناح المنطقة والمتعددة التي تعكس روح المبادرة لخدمة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.وقدّم الدكتور الوزان شكره وتقديره للجنة العليا للمهرجان وللجهود التي تبذلها وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان , ولجميع رؤساء وفود مناطق المملكة الذين حضروا لجناح المنطقة وعكسوا من خلال ذلك الاجتماع خبراتهم وأعمالهم وتجاربهم خدمة لزوار المهرجان , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //00:34ت م0122