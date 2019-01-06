عام / العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى بعد يومين من اختفاءها
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
عدن 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس
عثرت القوات البحرية وأجهزة الأمن اليمنية بمحافظة سقطرى على سفينة تحمل على متنها ثلاثين راكبا وبحاراً .
وقال وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي : إن السفينة اليمنية تم العثور عليها على بعد ثلاثة وعشرين ميلًا بحريًا من سواحل سقطرى وجميع ركابها بصحة جيدة بعد عملية بحث شارك فيها أفراد من إدارة الأمن والقوات البحرية.
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