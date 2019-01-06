عدن 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسعثرت القوات البحرية وأجهزة الأمن اليمنية بمحافظة سقطرى على سفينة تحمل على متنها ثلاثين راكبا وبحاراً .وقال وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي : إن السفينة اليمنية تم العثور عليها على بعد ثلاثة وعشرين ميلًا بحريًا من سواحل سقطرى وجميع ركابها بصحة جيدة بعد عملية بحث شارك فيها أفراد من إدارة الأمن والقوات البحرية.// انتهى //00:54ت م0124