برازيليا سيتي 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة اليوم ولاية أكري غربي البرازيل والمتاخمة للبيرو.وقال مركز مراقبة الزلازل في جامعة برازيليا : إن الزلزال وقع في منطقة الأمازون على بعد تسعين كيلومترا غربي مدينة تاراوكا وأن مركزه يقع على عمق 575 كيلو مترا.وتقول التقارير الأولية إنه لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية.وأضافت التقارير التي أذاعتها شبكة " آر بي بي "البرازيلية المحلية أن شدة عمق الزلزال أضعفت من تأثيره على سطح الأرض لكنه جعل موجاته تمتد حتى ولاية أوكايالي في البيرو.// انتهى //00:56ت م0125