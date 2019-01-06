عدن 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقُتل وأصيب 10من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران في قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تحركاتهم شمال تعز.وقال ركن التوجيه المعنوي للواء مائة وسبعين دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن مقاتلين من الجيش استهدفوا ثكنات المليشيا في مناطق الحرير ووادي جديد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأسفر هجوم الجيش الذي جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية عن مصرع 4 وجرح 6 من مسلحي الحوثي.وفي تعز، قُتلت إمرأة وطفل وأصيب 11 آخرين من المدنيين في مجزرة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم شمال مدينة تعز.// انتهى //00:56ت م0126