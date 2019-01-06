نجران 29 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستستقبل مدارس التعليم العام بمنطقة نجران غداً، أكثر من 119 ألف طالب وطالبة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 1439 / 1440هـ.وأكد مدير عام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، جاهزية مدارس المنطقة ومكاتب التعليم بالمحافظات لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ.وحث حكمي قادة وقائدات المدارس بمضاعفة الجهود لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة لفصل دراسي ثاني سيكون حافلاُ - بمشيئة الله - بالتميز، مشيراً إلى أن الجميع على أهبة الاستعداد سواء على مستوى الإدارة العامة للتعليم أو المدارس، لتهيئة السبل كافة لاستقبال الطلاب والطالبات، مثمّناً جهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في تهيئة البيئة المدرسية الملائمة للطلاب في الميدان.//انتهى//01:31ت م0127