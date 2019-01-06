القاهرة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأعلن مصدر أمني اليوم السبت وفاة أحد ضباط المفرقعات المصريين في مديرية أمن القاهرة أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية في مدينة نصر.ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المصدر الأمني قوله إن العبوة كانت داخل حقيبة مخبأة بسطح عقار في عزبة الهجانة بمدينة نصر.وذكرت مصادر أمنية أن شرطيين وأحد المارة أصيبوا عند انفجار العبوة الناسفة.// انتهى //02:01ت م0128