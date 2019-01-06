سياسي / تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
كينشاسا 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس
قالت لجنة الانتخابات إنها أجلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو لمدة أسبوع.
وأوضحت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت 48% من الأصوات، ولكن النتيجة المتبقية تأخرت بسبب صعوبات لوجستية.
وأفاد نائب رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات نوربرت باشنجزي : "نحن لسنا مستعدين، وما نزال بحاجة إلى بضعة أيام، أسبوع واحد بالضبط".
وأجرت الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى انتخابات في 30 ديسمبر الماضي وكان من المتوقع إعلان النتائج اليوم.
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