كينشاسا 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقالت لجنة الانتخابات إنها أجلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو لمدة أسبوع.وأوضحت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت 48% من الأصوات، ولكن النتيجة المتبقية تأخرت بسبب صعوبات لوجستية.وأفاد نائب رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات نوربرت باشنجزي : "نحن لسنا مستعدين، وما نزال بحاجة إلى بضعة أيام، أسبوع واحد بالضبط".وأجرت الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى انتخابات في 30 ديسمبر الماضي وكان من المتوقع إعلان النتائج اليوم.// انتهى //03:31ت م0129