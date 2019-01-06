الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( الرياض ، حائل، القصيم، المدينة المنورة،تبوك ،الحدود الشمالية،الجوف، الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق ( الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، حفر الباطن، القيصومة).و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:00ت م0002