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الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ثلاث قيادات وثمانية مراكز لأمن الطرق على طريق المزاحمية بيشة
أمير الشمالية: تخصيص أرض الحرس للإسكان أنهى عائقاً تنموياً
الغريري يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى المغرب
«الداخلية» تذكر بشهداء الواجب وتضحياتهم
اتفاقية دعم ورعاية لأكاديمية «مداك» مع شركة «ياسرف»
كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.. محرك عجلة الصناعة والتنمية
إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر SMS يبدأ اليوم
ابن معمر: «سلام السعودية» يكشف عن كنوز قيم التعايش والوئام
سفاري بقيق: 200 ألف زائر لفعاليات «تراث الصحراء»
تعليم الخط العربي يستوقف الزوار
تضليل الحوثي يعرقل جهود المانحين الدوليين
«الخارجية الأميركية»: لن يطول المقام بسورية
دوحة الاغتيالات.. إرهاب يتجدد
عباس: الأبواب مغلقة مع واشنطن ولا لأي صفقة لا تنصف الفلسطينيين
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