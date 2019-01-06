الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ثلاث قيادات وثمانية مراكز لأمن الطرق على طريق المزاحمية بيشةأمير الشمالية: تخصيص أرض الحرس للإسكان أنهى عائقاً تنموياًالغريري يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى المغرب«الداخلية» تذكر بشهداء الواجب وتضحياتهماتفاقية دعم ورعاية لأكاديمية «مداك» مع شركة «ياسرف»كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.. محرك عجلة الصناعة والتنميةإشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر SMS يبدأ اليومابن معمر: «سلام السعودية» يكشف عن كنوز قيم التعايش والوئامسفاري بقيق: 200 ألف زائر لفعاليات «تراث الصحراء»تعليم الخط العربي يستوقف الزوارتضليل الحوثي يعرقل جهود المانحين الدوليين«الخارجية الأميركية»: لن يطول المقام بسوريةدوحة الاغتيالات.. إرهاب يتجددعباس: الأبواب مغلقة مع واشنطن ولا لأي صفقة لا تنصف الفلسطينيين// يتبع //06:02ت م0003