وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحول الشامل): تمثل التحولات السريعة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي علامة فارقة في مؤشرات صناعة التحول الشامل المتمثل في رؤية 2030 التي أعلنتها الدولة وشملت العديد من البرامج والمبادرات.وبينت أن ما يمكن الرهان عليه في هذا الشأن هو ما يتمثل في تغيير الأنماط التقليدية السائدة منذ تأسيس المملكة والتي كان النفط هو المحرك الرئيس فيها، وهو أمر لا يعيب تلك المرحلة نظراً لأن الدولة في ذلك الحين كانت في مرحلة البناء حيث كان التركيز على البنى التحتية في جميع القطاعات التنموية، ناهيك عن الصعوبات الكثيرة في التحول من مجتمع يعتمد تماماً على ما توفره الدولة من وظائف وما تقدمه من خدمات.وأضافت أمر آخر لا يقل أهمية في هذا الجانب يرتكز على استعداد المواطن السعودي للدخول في جوهر هذا التحول خاصة وأن تحقيق ضروراته الحياتية وأهدافه الشخصية هو الهدف الرئيس لأي خطة تنمية أو برامج إصلاح إداري أو اقتصادي.وأوضحت أن صناعة الترفيه التي باتت أحد أهم معالم صناعة التحول الاقتصادي في المملكة تخطت وخلال فترة وجيزة مرحلة الخطط الورقية وأصبحت جزءاً من محركات عملية تنويع مصادر الدخل الوطني على ذات الوتيرة التي تحولت فيها اهتمامات الأسر السعودية إلى الداخل في بحثها عن الترفيه داخل أرجاء البلاد بعد أن كانت مواسم الإجازات بوابة لعبور الأموال إلى الخارج إلى غير رجعة وهو الأمر الذي تسبب في اختلال الدورة الاقتصادية التي تعاني في ذات الوقت من ضخامة تحويلات العمالة الوافدة.وأردفت بالقول شركة مشاريع الترفيه السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة نموذج حي على هذا التحول الذي يمر به الاقتصاد الوطني، فبإعلانها الأسبوع الماضي عن عزمها إنشاء أول مجمع ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع في العاصمة الرياض تكون قد بدأت في وضع أولى اللبنات الرئيسة في مشروعاتها التي من المتوقع أن تساهم في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً، وتوفر أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى رقم مهم يتمثل في ثمانية مليارات ريال هو حجم مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام الرؤية المنشودة 2030.وختمت :هذه الأرقام.. وهذا الواقع يمنح المواطن الثقة والأمل في صناعة مستقبل مختلف عن نمطية أداء اقتصادي عاشه على مدى عقود اعتمد فيها على مورد واحد كان مجرد الحديث عن نضوبه أو تخيل وجود طفرة تقنية تغير من موقعه كأحد مقومات الاقتصاد العالمي أمراً يثير الفزع.// يتبع //06:02ت م0004