و كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( بناء الإنسان وهدم الإرهاب): تؤكد السعودية مرة تلو الأخرى أن سياستها لمكافحة الإرهاب ونجاحها تأتي بهدم الإرهاب، وبناء الإنسان وتنمية العقل، وصناعة مستقبل جديد، الأمر الذي أكدته تنمية أمانة المنطقة الشرقية لوسط العوامية بعد تحويله من وكر للإرهاب إلى معلم حضاري يجسد رؤية 2030.وأضافت أن اتضاح معالم الرؤية السعودية 2030 في وسط العوامية التي حولتها الحكومة السعودية من منازل قديمة متداخلة ومهجورة وأزقة ضيقة إلى منطقة عمرانية تظهر عراقة الماضي وأصالة التطور، وضعت نصب عينيها تنمية الإنسان قبل المكان بعد أن ضمت في محيط الـ180 ألف متر مربع مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، و5 أبراج تراثية صممت لتكون مرجعاً بصرياً ترشد الزائرين بوجهتهم، وتحاكي التاريخ المعماري للمنطقة.وختمت :ليبقى مشروع إعادة إعمار وسط العوامية خير شاهد ودليل على أن يد السعودية الحانية تبني وتنمي وتنصف، وتضع تشييد الإنسان نصب عينيها للارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة.// يتبع //06:02ت م0005