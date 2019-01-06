وكتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( تجنيد الأطفال جريمة بشعة): من أفظع الجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن تجنيدها الأطفال بالقوة لزجهم في أتون الحرب، فهم يختطفون الأطفال من البيوت والمدارس ويخضعونهم للدخول في ساحات المعارك، وهو أمر يتناقض ويتنافى مع كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بل يتناقض مع أبسط قواعد الرحمة والإنسانية، وقد اكتشف التحالف العربي وهو يقوم بتأدية مهماته وجود أطفال في ساحات المعارك جندتهم الميليشيات الحوثية للقتال معها ضد الشرعية، وإزاء تلك الجريمة الشنعاء فإن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بدور فاعل ومبادرة إنسانية كبرى بإعادة تأهيل أولئك الأطفال وإعادتهم لمدارسهم ومعالجتهم نفسيا من الآثار السلبية التي ظهرت على سلوكياتهم جراء مشاركتهم في الحرب وتنظيم دورات توعوية للأسر اليمنية تبين لهم المخاطر الوخيمة لتجنيد الأطفال في الحروب.وبينت أن المملكة قامت بدور إنساني عظيم بإعادة تأهيل مئات الأطفال اليمنيين المتأثرين سلبا من انتهاك الميليشيات الحوثية لبراءتهم وطفولتهم والزج بهم في المعارك، وهو دور حيوي تمارسه المملكة عمليا بعد نداءات متكررة وجهتها للمجتمع الدولي وللأوساط الإعلامية الدولية بأهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة لمنع الميليشيات الحوثية من ارتكابها هذه الجريمة البشعة المتمثلة في تجنيد أطفال اليمن لزجهم في معمعة الحروب، وطالبت المملكة بإنزال أشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الأطفال المشروعة وسرقة براءتهم، وما زالت المملكة تبذل قصارى جهدها لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن.وأوضحت إنها جريمة فادحة تضاف إلى مئات الجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني الدموي الإرهابي، ومن ضمنها تلك الجريمة التي طالبت المملكة وما زالت تطالب بأهمية العمل على إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال في أي معارك تدور في أي جزء من أجزاء المعمورة بما فيها اليمن، حيث انتهاك الانقلابيين الصارخ براءة الأطفال يوميا وانتهاك حقوقهم بتجنيدهم إجباريا لخوض المعارك في اليمن.وختمت :وقد حان الوقت الذي يجب أن يتحرك فيه المجتمع الدولي لإطلاق تلك المبادرة التي دعت المملكة لإطلاقها بمكافحة تلك الجريمة التي يمارسها أعداء الكرامة والحرية والإنسانية، وأعداء حقوق الأطفال وأعداء براءتهم كما أن الإعلام العالمي بكل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية مطالب بالقيام بدور فاعل وإيجابي للمساهمة السريعة في وقف هذا الانتهاك الخطير لحقوق الأطفال، وهو انتهاك لا تقره المواثيق والأعرف والقوانين الدولية، ولابد بالتالي من اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استمرارية هذه الظاهرة التي تمارس من قبل أعداء الحرية والإنسانية الساعين للعبث بحقوق الأطفال والعبث ببراءتهم والزج بهم في الحروب، وتلك ظاهرة شنيعة إن استمرت في اليمن أو غيره من بؤر النزاع في العالم فإنها تشكل خطرا ماحقا ضد الإنسانية وتلحق الأذى ببراعم بريئة كان لابد من إعدادها لتحمل مسؤولياتها في نهضة بلدانها وتقدمها لا أن يتم زجها في معامع الحروب.// انتهى //06:02ت م0006