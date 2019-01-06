بيروت 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأصيب جنديان بريطانيان أمس في شرق سوريا جراء صاروخ أطلقه تنظيم داعش الإرهابي وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشار المرصد إلى أن الجنديين عضوان في قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجماعة الإرهابية.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الجنديين نُقلا بمروحية لتلقي العلاج.كما قُتل عنصر من قوت سوريا الديموقراطية في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور.// انتهى //07:07ت م0007