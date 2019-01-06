طرابلس 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تداعيات قرار مكتب النائب العام بالقبض على 6 شخصيات ليبية، على رأسهم عبد الحكيم بلحاج وأبوعبيدة الزاوى عضو القاعدة، موضحة حالة الارتياح من هذا القرار، ومشيرة إلى أن القانون سوف يطال أيدى الإرهابيين كافة الذين عملوا على زعزعة الأمن والاستقرار، وأنه بداية جديدة من أجل إيجاد حلول للأزمة السياسية.وتطرقت صحف الأحد إلى معاناة الليبين جراء تواصل انقطاع الكهرباء على معظم المدن الليبية لمدد تتراوح مابين 6-9 ساعات يوميًا فى العاصمة، ومدن الغرب وأكثر منها بالجنوب في ظل الجو الشتوى القارص وانخفاض درجات الحرارة في بعض المدن إلى دون الصفر ليلاً، داعية السلطات الحكومية إلى ضرورة إيجاد حلول لتلك المشكلة المستعصية المتواصلة منذ أربعة أعوام دون حل .وبينت عثور الأجهزة الأمنية الليبية على معمل ضخم ومتكامل لصنع المتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة تابع لتنظيم داعش, قرب بلدة غدوة القريبة من مدينة سبها جنوبًا، موضحة أن المصنع يحتوى على مواد كيميائية, ومواد قابلة للانفجار كان التنظيم يستعد لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية, ومهاجمة مناطق الجنوب.ونقلت صحف ليبيا تصريحات السفير الألماني أوليفر أوفكازا، أن ألمانيا ستكون على مدى العامين القدمين عضوًا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتأكيده أن بلاده ستدعم قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدعوة لتوحيد جهود المجتمع الدولي ودعم التنمية الاقتصادية خلال عضويتها في مجلس الأمن.// انتهى //08:30ت م0009