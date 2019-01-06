واشنطن 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدراليّة لم تُحرز تقدمًا كبيرًا لكنّها ستتواصل اليوم.وقال ترامب: "نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتوّ. أطلعوني على اجتماعهم مع زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي. لم يُحرَز تقدّم كبير اليوم. من المقرّر عقد اجتماع ثان غدًا".وكان ترامب دافع مجدّدًا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكّدًا أنّه مستعدّ لبقاء الإدارات الفدراليّة الأميركيّة مغلقة طيلة عام أو أكثر.وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضيّة "أمن قومي"، منتقدًا عدم الاهتمام بالأمر.// انتهى //08:47ت م0010