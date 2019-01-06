الباحة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبلت مدارس منطقة الباحة اليوم، أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بالمنطقة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، حيث أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مسبقًا استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الجديد بتوفير جميع المتطلبات اللازمة التي تضمن البداية الجادة والمثمرة منذ مطلع الفصل الدراسي الجديد.وأعدت الإدارة العامة للتعليم بالباحة جملة من البرامج التربوية المنفذة داخل المدارس بهدف تحقيق البداية الجادة والمنظمة منذ اليوم الأول تشمل توزيع المقررات الدراسية على جميع الطلاب والطالبات، والتأكيد على متعهدي المقاصف المدرسية بتوفير الإفطار الصباحي، وحث سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم، كذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.وشكلت الإدارة العامة فريق ميداني من جميع المشرفين التربويين والمشرفات لمتابعة الأداء ورصد الحضور والغياب والتأكد من تحقيق التهيئة الإرشادية المناسبة والحرص على تفعيل لائحة المواظبة وإجراءاتها على جميع الطلاب والطالبات.من جهته هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة والطلاب والطالبات ببدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أهمية البداية الجادة من الجميع، منوهاً بضرورة الرفع بالتقارير اللازمة عن الأداء للإدارة العامة بصورة فورية وتذليل جميع الصعوبات والعقبات - إن وجدت - عن طريق تلمس احتياجات المدارس واستيفاء جميع متطلبات العمل التربوي والتعليمي.// انتهى //08:49ت م0011