بانكوك 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستراجعت العاصفة "بابوك" من منخفض استوائي إلى نظام ضغط منخفض، قبل أن تنقشع بعد أقل من يومين من وصولها إلى اليابسة في جنوب تايلاند، بعدما تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص في ناخون سي ثامارات، وهو الإقليم الأكثر تضررًا من العاصفة حيث دمر ما لا يقل عن 60 منزلا، في حين أن الضحية الأخرى عثر عليه في إقليم باتاني، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، الأحد.ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة في المنطقة الجنوبية العليا من تايلاند، وفقًا لما ذكرته الهيئة. ولم تتأثر المنطقتين السياحيتين بوكيت وكرابي إلى حد كبير، حيث قامت البحرية التايلاندية في وقت متأخر من يوم أمس بإرسال مئات السياح الذين تم إجلاؤهم من جزيرة كوه رشا كإجراء احتياطي إلى بوكيت.// انتهى //09:24ت م0014