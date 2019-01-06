الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسحصل مستشفى الزلفي العام على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( سباهي ) .وأوضحت "صحة الرياض" أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعيها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها .وأفادت أن حصول المستشفى على الاعتماد جاء بعد اجتيازه لعدد من المتطلبات (20) متطلباً من أبرزها التعرف الصحيح على المريض, والتحقق من صحة المؤهلات, والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية, ومنع الخطأ في مكان الجراحة, ونقل الدم الآمن, وسلامة الأدوية الخطرة والسلامة من الإشعاع وغيرها من المتطلبات .// انتهى //09:42ت م0015