سكاكا 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية الخامسة والأربعين، برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم, بحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس تطوير الخدمات البلدية وشموليتها لكل الأحياء والمخططات في المحافظة والمراكز، وأهمية تطوير الاستثمارات البلدية ووضع خريطة تتضمن تلك الاستثمارات، والرفع من قدرات إدارة الاستثمار ودعمها بالكوادر المتميزة، وتحسين المشهد الحضري، وبحيرة دومة الجندل, والتوسع في التشجير والزراعة وفق استراتيجية وخطط تطويرية، وتطوير الحدائق والمنتزهات القائمة, وكذلك استعدادات البلدية لإقامة مهرجان التمور السادس .كما ناقش المجلس تطوير المنطقة المقابلة للمنطقة الأثرية ( قلعة مارد التاريخية ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه )، وكذلك سفلتة لبعض الشوارع في المحافظة؛ كما تم النظر بمقترحات وطلبات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق باحتياجات ومقترحات تطويرية للخدمات البلدية في بعض الأحياء والمخططات الجديدة، وفي المحافظة بشكل عام .// انتهى //09:43ت م0016