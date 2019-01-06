بكين/بانغول 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأكدت الصين وجامبيا أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأساس السياسي للتطور المستقبلي للعلاقات بين الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامبيا أداما بارو، وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في العاصمة بانغول، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم.وقال رئيس جامبيا: "إن بلاده لديها إرادة سياسة قوية لتعزيز التعاون مع الصين، التي تعتبر الشريك الأهم لجامبيا، مشيرًا إلى أن الزيارة الأولى لوزير خارجية الصين لبلاده تظهر نية الصين في تعزيز العلاقات الثنائية.وأضاف بارو، أن بلاده ستواصل تمسكها بسياسة صين واحدة، وتدعم بقوة موقف الصين العادل في الأمم المتحدة، وفي المحافل والمناسبات متعددة الأطراف الأخرى، مؤكدًا أن الجانبين يوليان أهمية كبرى ويتمتعان بثقة تامة في توثيق العلاقات الثنائية.من جانبه، أشاد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني بالتطور السريع والشامل للعلاقات بين البلدين منذ عام 2016، مثمنًا موقف جامبيا الثابت حول سياسة صين واحدة، ومشددًا على ضرورة أن يدعم الجانبان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية الخاصة بهما، من أجل توطيد الأساس السياسي للتطور المستقبلي لعلاقاتهما.// انتهى //09:49ت م0017