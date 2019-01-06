إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، زيارة ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث التعاون الإقليمي.وأخبرت عن عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم حزمة دعم اقتصادي لباكستان والإعلان عن 40 مشروع للتنمية في باكستان خلال زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد.وتطرقت صحف الأحد إلى إصابة ستة أشخاص بينهم امرأتين جراء انفجار بسيارة مفخخة وقع في أحد أسواق مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.وتابعت تطورات سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم الدول الصديقة على ضخ استثمارات ضخمة في المشاريع الملحقة بهذا المشروع.وأشارت إلى سيطرة موجة البرد القارس على المناطق الشمالية من باكستان بشكل أثر سلبًا على النشاط العام.وعرجت الصحف على مساعي رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لمعالجة أزمة المياه في البلاد من خلال قيادة حملة وطنية لجمع التبرعات لبناء سدود مائية جديدة.أفغانيًا.. أخبرت عن تعرض خمسة عشر موظفًا حكوميًا للاختطاف على يد عناصر حركة طالبان.وتناقلت صحف باكستان في الشأن الإقليمي.. مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شفاف في نزاهة الانتخابات العامة التي انعقدت مؤخراً في بنغلادش ورفضتها جميع أحزاب المعارضة.// انتهى //11:04ت م0028