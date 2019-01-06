نجران 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستقيم فروسية نجران غداً، سباقها الـ 12 للعام الحالي 1440هـ، على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام أن السباق يتكون من 4 أشواط، خصص الشوط الأول ومسافته 1200 متر، لمواليد 2016 إنتاج، والشوط الثاني ومسافته 2000 متر، لأفراس الإنتاج مفتوح، فيما خصص الشوط الثالث ومسافته 2000 متر، لجياد الدرجة الثانية والثالثة إنتاج، والشوط الرابع "الرئيسي"، مفتوح ومسافته 2000 متر، لجياد الإنتاج 3 سنوات فأكثر.// انتهى //11:13ت م0030