عام / الكلية التقنية بنجران تقيم برنامج "تهيئة المتدربين المستجدين"
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
نجران 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
أقامت الكلية التقنية بنجران، اليوم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية، مبيناً أن البرنامج يشتمل على عرض عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وتطبيقات على بوابة التدرب الإلكتروني، وبوابة المتدربين، ونظام رايات.
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11:27ت م
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