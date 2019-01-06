نجران 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بنجران، اليوم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية، مبيناً أن البرنامج يشتمل على عرض عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وتطبيقات على بوابة التدرب الإلكتروني، وبوابة المتدربين، ونظام رايات.// انتهى //11:27ت م0032