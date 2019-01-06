بريدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسشهد الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي تخريج ٤٦١٣ طالبًا وطالبة من جامعة القصيم، بعد اجتيازهم جميع متطلبات مرحلة البكالوريوس، متسلحين بالمهارات والقدرات العلمية والعملية ليسهموا في دفع عجلة تنمية الوطن وتحقيق رؤيته المستقبلية نحو مزيد من الرخاء والازدهار.في سياق متصل أوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد أن الطلاب المسجلين للفصل الثاني لهذا العام عن طريق البوابة قد بلغ عددهم ٤١٣٤٨ من الجنسين، حيث بلغ عدد الطلاب ١٥٠٧ ، وعدد الطالبات ٣١٠٦ ، في جميع التخصصات من كليات الجامعة المنتشرة في محافظات المنطقة، وذلك بعد حذف المقررات غير المجتازة أو المقررات التي لم يتم اجتياز متطلبها السابق، مشيرًا إلى أنه قد تم إغلاق الفصل الدراسي الأول لهذا العام واحتساب المعدل التراكمي لجميع الطلاب.وأضاف الأحمد أنه تم تفعيل الفصل الدراسي الثاني ومعه تتفعل الحركات الأكاديمية التالية: تغيير التخصص (التحويل)، كما يمكن الآن لعمداء الكليات البت بطلبات تغيير المقرر الدراسي، والفرص الإضافية، وإعادة القيد، وإعادة الانتظام للمنقطع، وكذلك فقد تم منح فرصة للطلاب المفصولين بسبب ضعف المدة بما لا تتجاوز 16 فصلاً دراسياٌ.// انتهى //11:28ت م0033