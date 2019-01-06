صبيا 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبلت المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا اليوم، أكثر من (١٤٥) ألف طالب وطالبة وقرابة (١٤٥٠٠) معلم ومعلمة إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.وبارك مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، بهذه المناسبة، لأبناءه وبناته الطلاب والطالبات الذين يشكلون محور ارتكاز العملية التعليمية ، عودتهم لمقاعد الدراسة ، حاثاً إياهم على المثابرة والجد والاجتهاد؛ ليحققوا آمال الوطن المعقودة عليهم، مثنياً في الوقت نفسه على قادة الميدان الذين يتمتعون بالهمة العالية والإخلاص، ويعول عليهم وطنهم وضع بصماتهم نحو المستقبل المشرق؛ من أجل وطن طموح يخطو نحو رؤية سامية. // انتهى //11:30ت م0034