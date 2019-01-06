جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم أكثر من 1600 متدرب في جميع تخصصات الكلية من درجتي الدبلوم والبكالوريوس مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام التدريبي 1439-1440هـ.وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي على جاهزية الكلية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني , حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة للفصل التدريبي الثاني , مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية مختلف المعامل والورش وقاعات التدريب لبداية جادة لهذا الفصل.// انتهى //11:31ت م0035