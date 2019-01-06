أبهـا 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسشهد تعليم منطقة عسير اليوم، انتظام أكثر من 280 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في 1370 مدرسة للبنين والبنات، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات، إضافة إلى اكتمال توزيع المقررات، فيما نفّذت إدارة الإشراف التربوي خطة لمتابعة انتظام الدراسة في المدارس والوقوف على سير العمل، من خلال زيارات ميدانية نفّذها قرابة 400 مشرف ومشرفة بهدف دعم الميدان التربوي.وأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أن العمل في الميدان التربوي بالمنطقة يتم بشكل جاد لعكس الجهود التي تبذل من قبل القيادة الرشيدة، ومن قبل وزارة التعليم، والدعم الذي يحظى به تعليم عسير من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن، وتحقق ما يصبو إليه المجتمع، وتواكب رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:40ت م0037