لندن 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتواصل الصدامات التي جرت أمس في العاصمة الفرنسية باريس بين أصحاب "السترات الصفراء" وعناصر رجال الأمن قرب مقر البلدية وإلقاء المحتجين مقذوفات على القوى الأمنية التي ردّت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وأبرزت آخر التطورات السياسية والدبلوماسية والعسكرية على الساحة السورية والواقع الحالي على الأرض هناك.

ولفتت صحف الأحد إلى توقف عقارب الساعة في بريطانيا بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ناقلة عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قوله: "إن الوقت يوشك على النفاد، ومدى تأثير الوقت على رئيسة الوزراء البريطانية قبل تصويت البرلمان البريطاني هذا الشهر على اتفاقية الخروج.

ونقلت إعلان السلطات البرازيلية نشر المئات من قوات الجيش والشرطة الفيدرالية في مدينة فورتاليزا شمال البلاد للسيطرة على جرائم العنف وسرقة المصارف والمتاجر التي شهدتها المدينة على مدار اسبوع.

وأشارت صحف بريطانيا إلى إقالة الرئيس السوداني عمر البشير، لوزير الصحة بسبب ارتفاع أسعار الدواء في الوقت الذي تشهد فيه السودان احتجاجات ضد الحكومة بسبب الغلاء وزيادة تكاليف المعيشة.

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