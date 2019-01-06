الخرطوم 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، أن إيذاء الوطن خطر أحمر، ودعوته إلى التفريق بين الوطن والتنافس السياسي.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله في القاهرة أمس، المساعد الأول للرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، وتشديده على أنه يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.وأشارت صحف الأحد إلى إحكام الجيش الوطني اليمني سيطرته على الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين مديرية باقم ومنفذ علب الحدودي في شمال محافظة صعدة معقل المتمردينالحوثيين شمال البلاد.ونقلت عن مصادر أمنية عراقية أمس، مقتل ثلاثة من عناصر داعش في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مقرًا للتنظيم الإرهابي في منطقة جبلية شمال غرب مدينة كركوك.وعرجت صحف السودان على إدانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بأنه "العنف المفرط" خلال احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" أمس.// انتهى //11:46ت م0039