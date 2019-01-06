البكيرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسزار محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة أمس، حديقة الفراولة الواقعة شمال شرق المحافظة, وأطلع على البيوت المحمية بها، وطريقة زراعة الفراولة وريها.وأستمع المحافظ خلال الزيارة إلى شرح واف من صاحب الحديقة المهندس حمد اللحيدان، حيث تعد الحديقة إحدى المبادرات السياحية الزراعية الريفية، التي وظفت لخدمة المجتمع، وإثراء التجربة السياحية المحلية وإيجاد عناصر للترفيه والمتعة والتعليم، وتمكين المزارعين من تطوير برامج ومنتجات وخدمات وأنشطة سياحية في مزارعهم .وشكر المحافظ المهندس حمد اللحيدان على جهوده المبذولة في خدمة السياحة بالمنطقة والوطن، مؤكداً أهمية السياحة الزراعية والتسويق لها التي اشتهرت بها منطقة القصيم .// انتهى //11:56ت م0040