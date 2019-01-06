مكة المكرمة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستوافد الملايين من المعتمرين والزوار إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وقضاء بعض الأيام بجوار البيت العتيق, حيث سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 2,555,201 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 27 ربيع الثاني لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,183,031معتمرًا.وجندت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بمكة المكرمة خدماتها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار والمصلين بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التي ركزت على تحقيق أرقى الخدمات للمعتمرين والزائرين وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها على مدار الساعة لأعمال النظافة والصيانة والتشغيل في المطاف والمسعى والسطح والقبو وتوسعة الملك فهد - رحمه الله - والتوسعة السعودية الثالثة - الشمالية - وسائر أدوار الحرم وساحاته وتهيئة جميع المرافق والإمكانات, والتأكد من جاهزيتها, وكذلك خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية المعتمرين والزائرين بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح, وإقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمشايخ والعلماء والمدرسين, وتوزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية والتوجيهية والإرشادية, وترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين بعدد من اللغات.من جانبها كثفت أمانة العاصمة المقدسة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية خدماتها وطاقاتها البشرية والمادية لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين, كما هيأت الأمانة عدداً من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم على مدار الساعة.من جهتها سخّرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كافة خدماتها وطاقاتها في تنفيذ خططها لموسم العمرة لهذا العام لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والتنظيمية والإرشادية للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام من خلال انتشار ضباط وأفراد القوة داخل أروقة وأدوار المسجد الحرام، والأبواب والساحات المحيطة, كما تم تزويد غرفة المراقبة الأمنية بالمسجد الحرام بأحدث التقنيات من كاميرات وخلافها لمراقبة جميع أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام، يعمل بها كادر مدرب من رجال الأمن من ضباط وأفراد يوجهون زملاءهم العاملين في الميدان على مدار الساعة .وعبّر عدد من المعتمرين عن سعادتهم بما شاهدوه من خدمات متكاملة داخل المسجد الحرام وساحاته مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله وراحة وأمان.وأكدوا في تصريحات لوكالة الانباء السعودية أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات في المسجد الحرام وتوسعات في ساحاته لدليل وشاهد حي على مكانة الحرمين الشريفين واهتمام القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في تقديم الغالي والنفيس لخدمة قاصدي بيت الله الحرام .//انتهى//11:56ت م0041