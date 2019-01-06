القاهرة 30 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 06 يناير 2019م واسقررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة مراكب المرشدين للسفن، مما يعرقل صعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان له اليوم: "إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجودة على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز".// انتهى //13:20ت م0056