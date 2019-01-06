الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسعرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمهرجان الجنادرية 33، عدداً من أجهزة "تواصل"، التي تغذي هواتف الزوار الذكية بمواد توعوية عبر الاتصال اللاسلكي، ضمن مشروع الرئاسة في توظيف التقنية في أعمال التوعية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وتأتي هذه المبادرة ضمن الخدمات التي تتيح للمجتمع اختصار الجهد والوقت في البحث عن المواد التوعوية بسهولة، وتشمل الموضوعات التوعوية المتخصصة التي وفرتها الرئاسة عدداً من المقاطع التوجيهية والمواد الصوتية والمقرؤة.وتهدف الرئاسة من خلال مشاركتها في المهرجان إلى تعريف الجمهور بأعمالها التوعوية عبر بعض الإهداءات والمواد المطبوعة، وعرض الأفلام التوجيهية المعززة للقيم الإسلامية، إضافة إلى بعض الأركان عن الجرائم المعلوماتية وعن برنامج "اعتدال" لتعزير الأمن الفكري ويستمر عمل الجناح طيلة أيام المهرجان.// انتهى //13:32ت م0057