الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستناقش مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مساء غدٍ، كتاب الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي الذي يحمل عنوان " مشيناها .. حكايات ذات"، بقراءة من الدكتور سعود السرحان.وتأتي المناقشة التي تقام بقاعة محاضرات المكتبة بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص، ضمن الأنشطة الثقافية التي تقيمها المكتبة لاستعراض الكتب البارزة في مختلف المجالات.وينطوي كتاب الدكتور الشبيلي على تجليات ومشاهد من سيرته الذاتية عبر ثمانية "مداخل" من حياته ومسيرته العلمية والعملية، حيث أثرى الدكتور عبدالرحمن الشبيلي المكتبة الثقافية بـ 55 مؤلفاً متنوعاً.وأفاد الشبيلي في كتابه الصادر في شهر صفر 1440هـ، أن هذه الحكايات من الذاكرة انسابت دون وساطة من محّرر، يُحوّل الحديث إلى نص مكتوب، أو طرف يطرح السؤال ويدوّن الجواب، وهو بلا شك يدرك أهمية تعزيز المعلومة بالوثائق المساندة، لكنه فضل الخروج بهذه الحكايات عن طابع الجفاف العلمي، والهوامش الصارفة للنظر، وآثر إضفاء السلاسة والعفوية على مقروئيتها. وكان يتمنى أن تخرج في شكل رواية، لكنه " يفتقر إلى العناصر والأدوات الفنية لكتابته ".// انتهى //13:34ت م0058