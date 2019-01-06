إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسوصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، في زيارة رسمية إلى باكستان.وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لدى وصوله مطار نور خان العسكري في إسلام آباد.وأوضحت مصادر حكومية باكستانية، أن سمو الشيخ محمد بن زايد، سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع عمران خان، يليه جلسة مباحثات رسمية على مستوى الوفود لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //13:34ت م0059