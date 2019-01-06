مكة المكرمة 30 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 6 يناير 2019م واسوقّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لرفع مستوى الخدمات التقنية والرقمية بالحرمين الشريفين, وذلك بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.وتركز مذكرة التعاون على خلق شراكة قوية بين الرئاسة ووزارة الاتصالات, وتطوير البنية التحتية الرقمية, وخلق بيئة عمل إلكترونية، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز الافتراضي.وعدّ معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الاتفاقية, ثمرة لتعاون بنّاء بين الرئاسة والوزارة لتطوير الأعمال التقنية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتحقيقاً لرؤية المملكة "2030", مبيناً أن هذه الاتفاقية تعد أهم اتفاقية قامت بتوقيعها الرئاسة وتعد تحولاً لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.وقال معاليه :" إن التقانة الحديثة ضرورة ملحة في تطوير منظومة العمل بما يسهم وبشكل كبير في تطوير منظومة العمل، ومواكبة كل ما هو جديد في التقانة وبرمجة المعلومات في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ", مشيراً إلى أن الرئاسة كانت سباقة نحو التحول التقني وذلك عبر مبادرة "رئاسة بلا ورق" والاستفادة من النقلة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مؤكداً أن الاتفاقية تعد انطلاقة وتطورا وتجديدا وتحديثا في منظومة الأعمال الذكية التي تقدمها الرئاسة.ودعا الدكتور السديس الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ على دعم وتسخير كافة إمكانات الرئاسة لتقوم بدورها في خدمة ضيوف الرحمن، كما قدم شكره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة على دعمه لهذه الاتفاقية.بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي يحكي الخدمات التي تقدمها الرئاسة في الحرمين الشريفين منذ (56) عاماً .من جانبه أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تسعى لتفعيل ودعم التقنية في الحرمين الشريفين من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الرئاسة ودعم التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن, مبيناً أن اليوم البنية التحتية في الحرمين ضمن الأفضل عالميا واحتفلنا الموسم الماضي بإطلاق حملة "حج ذكي" عبر عدد من التطبيقات ومن أهمها تطبيق "صحة", وضيوف الرحمن اليوم بإمكانهم الوصول الى الطبيب في أي مكان في المشاعر.وبين أن الاتفاقية ستضع إطار مؤسسي وستنقل المعرفة والابتكار وستسهم في رفع كفاءة العاملين والمنظومة بشكل متكامل, داعياً بتظافر الجهود من الطرفين لنجاح هذه الاتفاقية.بعدها قام معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين بتكريم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق له نظير الجهود التي قامت بها الوزارة لإنجاح هذه الاتفاقية.// انتهى //13:34ت م0060