الجزائر 30 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسيبدأ غدًا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، زيارة الى الجزائر تستغرق يومين.وأفاد بيان للناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أن غسان سلامة سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل حول تطورات الوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني،بالاضافة إلى الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة في إطار مخطط العمل للأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية.// انتهى //13:38ت م0061