الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وأطلع الأمير فيصل بن بندر خلال الإستقبال على الإستعدادات التي تقوم بها الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الذي سيشرفها سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الاثنين .// انتهى //13:40ت م0062