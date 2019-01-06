الأحساء 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستُنظم لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء؛ بالتعاون مع برنامج خدمات المطوّرين "إتمام" في وزارة الإسكان الأربعاء المقبل، ورشة عمل مُوسّعة للتعريف بالبرنامج، وذلك في مقر الغرفة بالمحافظة.وتهدف الورشة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات التطويرية المتنوعة التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بما يسهم في تنظيم وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتيسير التعاملات الإسكانية وتذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة.وأوضح رئيس اللجنة المهندس خالد الصالح أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يُعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير وتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري؛ مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويًا ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.ودعا الصالح، المطوّرين والمستثمرين والعقاريين والاستشاريين والمهندسين والعاملين بالقطاع العقاري في الأحساء للمشاركة في الورشة لما لها من أهمية في إطلاع وتعريف وتمكين المطورين العقاريين من أداء أعمالهم وتيسر إجراءاتهم وتقديم خدماتهم، منوهًا ببرامج التعاون المتواصلة بين الغرفة والوزارة وبرامجها ومبادراتها التنموية المتنوعة.// انتهى //13:40ت م0064