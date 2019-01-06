أبو ظبي 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم توزيع التذاكر المجانية على الجماهير الرياضية الخاصة بمواجهة المنتخب السعودي الأول بنظيره الكوري الشمالي التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات كأس آسيا 2019وحدد الاتحاد السعودي رابطًا عبر موقعه الإلكتروني لاستقبال طلبات الجماهير الرياضية، على أن يصل إلى المتقدم عبر بريده الإلكتروني مواعيد التسليم، ليحضر في الوقت المحدد له لاستلام التذكرة، ويحرص الاتحاد من خلال هذه المبادرة على تنظيم عملية توزيع التذاكر، وأن تكون بصورة سلسلة ويحصل كل مشجع على حقه، بالإضافة إلى ضمان حضوره المباراة قبل وصوله إلى مدينة دبي الإماراتية.ويواصل الاتحاد السعودي استقبال طلبات الجماهير الراغبة في الحضور من خلال موقعه الإلكتروني وذلك إلى الساعات الأخيرة من انطلاق مباراته أمام كوريا الشمالية ، فيما سيفتح التقديم على المباراة الثانية أمام لبنان فور انتهاء المباراة الأولى.ودعا الاتحاد السعودي جميع الجماهير الرياضية الراغبة في حضور المباراة الأولى إلى سرعة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لتحديد مكان وموعد التذاكر .//انتهى //13:46ت م0065