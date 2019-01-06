الدمام 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، يرافقه رئيس شركة أرامكو, كبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر.واطلع سموه على أبرز أنشطة الوزارة والجهات المرتبطة بها في المنطقة، التي تشتمل على قطاعات البترول والغاز والكهرباء والصناعة.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية المنطقة باعتبارها حاضنة لأهم قطاعات الاقتصاد السعودي سواء في جانب الصناعات أو في جانب الطاقة, وكذلك النشاطات التعدينية الأخرى، مبيناً أن المنطقة ستحتضن العديد من الفعاليات والنشاطات الداعمة لمنظومة الصناعة والطاقة بالتعاون مع إمارة المنطقة.من جانبه قدّم معالي الوزير الفالح الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته ومتابعته لمشاريع الوزارة بالمنطقة، داعياً الله العلي القدير بالتوفيق للجميع.// انتهى //13:47ت م0066