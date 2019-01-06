أبوظبي 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسالتقى رئيس أركان القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات حاليًا.وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:47ت م0067