الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسسجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك عندما تمكن فريق طبي متخصص في جراحة التجميل من إعادة يد عامل مقطوعة بالكامل، بعد أن بترت أثناء استخدامه المنشار الكهربائي.وأوضحت المدينة أنها استقبلت عاملًا بترت يده بالكامل أثناء استخدامه للمنشار الكهربائي، وفور وصوله أجريت له كامل الفحوصات الروتينية، وأُدخل للعمليات لإجراء العملية بقيادة رئيس قسم جراحة التجميل الدكتور عبدالله التميمي وبمساعدة قسم جراحة العظام.ونوهت المدينة أن العملية استغرقت ١٢ ساعة، وقام الفريق الطبي في إرجاع الشرايين والأوردة والأعصاب والعضلات والأوتار الضامة مع فريقه الطبي المكون من الدكتور محمد إحسان رشيدي, والدكتور خالد مراد.وأفادت المدينة أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وأن المريض بحالة صحية جيدة، ويستعد للخروج من المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.وأكدت المدينة أهمية المحافظة الجيدة على الأطراف عند بترها؛ وذلك على إبقائها نظيفة في حافظة مثلجة والإسراع لأقرب مستشفى فوراً.//انتهى//13:50ت م0068