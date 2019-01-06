الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسواصلت وزارة الخدمة المدنية سلسة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، بهدف اطلاع موظفي وكوارد الموارد البشرية في الجهات الحكومية على خدمة "بياناتي الوظيفية"، حيث ضمت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كل من وزارة الحرس الوطني، الهيئة العامة للرياضة، هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمن العام، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والجامعة السعودية الالكترونية.يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت خدمة "بياناتي الوظيفية" وهي إحدى خدمات الوزارة الرقمية حيث تقدم للموظف خدمات إلكترونية من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها كما توفر إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة مع إمكانية متابعة قرارات الابتعاث والتدريب والمعاملات الإدارية، كما تمكن الخدمة من متابعة جميع الطلبات وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وذلك ما يعد من أهم منطلقات وأهداف رؤية المملكة 2030، الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.// انتهى //13:52ت م0069