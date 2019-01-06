تبوك 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، صباح اليوم، في مرحلة التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني .واطمأن سموه على سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة, مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي اطلع سموه على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي .من جهته أعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.// انتهى //13:54ت م0070