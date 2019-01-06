إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأصيب 12 شخصاً بجروح جراء انفجارين وقعا اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار الأول وقع في منطقة "بشين" وتم تنفيذه بقنبلة مزروعة في دراجة نارية تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور موكب لمسئول أمني بالقرب منها ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم المسئول الأمني واثنين من مرافقيه وعدد من المارة.وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.من جهة أخرى، أفادت الشرطة الباكستانية أن انفجاراً آخراً استهدف دورية للقوات شبه العسكرية في منطقة "بنجكور" بإقليم بلوشستان ما أدى إلى إصابة جنديين اثنين، مشيرة إلى أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق وفجروها بالتحكم عن بُعد.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ الانفجارين.// انتهى //14:53ت م0094