بيروت 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسيستقبل لبنان العاصفة نورما التي بدأت بضرب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والذي يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وعواصف رعدية وامطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج.وفي هذا السياق حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني اللبنانية من مخاطر الإنجرافات الأرضية والسيول وخطر سقوط لوحات الاعلانات.وتوقعت ان تهب رياح شديدة يوم غد الاثنين تتخطى سرعتها 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار خاصة شمال البلاد وان تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخلية.// انتهى //14:58ت م0097